Оперуполномоченный из Невьянска останется под арестом по делу о взятке

Свердловский областной суд не удовлетворил апелляционные жалобы защиты и оставил в силе решение Ленинского районного суда Екатеринбурга, которым оперуполномоченному отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Невьянский» Кириллу Бычкову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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