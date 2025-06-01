Рубио выразил искренние соболезнования Лаврову в связи с жертвами в Брянской и Курской областях

Госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора выразил соболезнования министру иностранных дел России Сергею Лаврову в связи с трагическими событиями, произошедшими в Брянской и Курской областях.
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