Грузинские власти оказались вынуждены признать, что граждане государства регулярно отправляются на украинскую территорию для того, чтобы присоединиться к наёмническим подразделениям Вооружённых сил киевского режима.
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