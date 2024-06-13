Воронежская область празднует 90-летие со дня образования

День образования Воронежской области в этом году празднуется как никогда масштабно. В преддверии праздника был реализован крупный культурный проект «Агитпоезд», объединивший деятелей искусства нескольких направлений, и показавший разные эпохи в жизни региона.
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