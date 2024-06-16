В состав миротворческой миссии Индонезии в Газе войдут гражданские лица

В состав миротворческой миссии Индонезии в секторе Газы могут быть привлечены гражданские лица, 16 июня приводит слова командующего индонезийскими вооруженными силами (TNI) генерала Агуса Субиянто агентство ANTARA.
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