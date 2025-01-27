Индекс на российскую нефть: путь будет трудным

После того как Минфин России отказался использовать нефтяной индекс Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) при расчете налогов для нефтяной отрасли с 2025 года, площадка решила сделать единственный логичный шаг — запустить собственное Национальное биржевое ценовое агентство.