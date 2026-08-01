ВС РФ перерезали дорогу Павлоград-Орехов

Новоиспечённый главком ВСУ Михаил Драпатый продолжает расписываться в потере территорий. В течение 10 суток нахождения Драпатого в новой должности, украинские войска территориально потеряли порядка 300 квадратных километров и населённые пункты как минимум в четырёх регионах: ДНР, Сумской, Харьковской и Запорожской областях.