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ВС РФ перерезали дорогу Павлоград-Орехов

ВС РФ перерезали дорогу Павлоград-Орехов

Новоиспечённый главком ВСУ Михаил Драпатый продолжает расписываться в потере территорий. В течение 10 суток нахождения Драпатого в новой должности, украинские войска территориально потеряли порядка 300 квадратных километров и населённые пункты как минимум в четырёх регионах: ДНР, Сумской, Харьковской и Запорожской областях.

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