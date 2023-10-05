Колосков о допуске юношеской сборной России к ЧМ: Какая здесь сенсация?

Вячеслав Колосков, почетный президент Российского футбольного союза (РФС), прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) о допуске юношеской сборной России до чемпионата мира в случае, если команда сможет пройти отборочный этап.
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