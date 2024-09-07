Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ Виктория Никифорова Давненько не было у наших западных экс-партнеров такого срыва покровов.
После Путина: у американцев новая стратегия в войне с Россией
Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
Так это только навскидку, когорта сподвижников, единомышленников... А кому предложат продолжить начатое возрождение - жизнь покажет, пути Господни неисповедимы...
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4 час.
Надежда
Боюсь, что этому педру не суждено дождаться " того момента, "когда Путина не будет"!) Путин НАВСЕГДА!)✌️🇷🇺
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2 час.
Людмила Лиханова
Кто бы ни пришел после Путина пиндосам не стОит надеяться. Придет тот, кого уже не один год готовят и учат быть государственником и таких немало. Выбор есть и есть время для проверки и перепроверки. И будет преемник намного жесче Путина. Так что, враги, молитесь чтобы Путин был как можно дольше и желайте ему здоровья каждый день, начиная день с молитвы за Путина. 🤣
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1 час.
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