Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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После Путина: у американцев новая стратегия в войне с Россией

После Путина: у американцев новая стратегия в войне с Россией

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости / Сгенерировано ИИ Виктория Никифорова Давненько не было у наших западных экс-партнеров такого срыва покровов.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Минаков
Так это только навскидку, когорта сподвижников, единомышленников... А кому предложат продолжить начатое возрождение - жизнь покажет, пути Господни неисповедимы...
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4 час.
Надежда
Боюсь, что этому педру не суждено дождаться &quot; того момента, &quot;когда Путина не будет&quot;!) Путин НАВСЕГДА!)✌️🇷🇺
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2 час.
Людмила Лиханова
Кто бы ни пришел после Путина пиндосам не стОит надеяться. Придет тот, кого уже не один год готовят и учат быть государственником и таких немало. Выбор есть и есть время для проверки и перепроверки. И будет преемник намного жесче Путина. Так что, враги, молитесь чтобы Путин был как можно дольше и желайте ему здоровья каждый день, начиная день с молитвы за Путина. 🤣
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1 час.

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