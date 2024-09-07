После Путина: у американцев новая стратегия в войне с Россией

Людмила Лиханова

Кто бы ни пришел после Путина пиндосам не стОит надеяться. Придет тот, кого уже не один год готовят и учат быть государственником и таких немало. Выбор есть и есть время для проверки и перепроверки. И будет преемник намного жесче Путина. Так что, враги, молитесь чтобы Путин был как можно дольше и желайте ему здоровья каждый день, начиная день с молитвы за Путина. 🤣