Во Франции после двух недель уличных беспорядков вводят частичный комендантский час в ряде городов. Премьер-министр поручил региональным властям ужесточить меры.
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