В ДНР занялись увеличением скорости мобильного интернета Как рассказали агентству в пресс-службе Республиканского оператора связи (Феникс), в 2024 году впервые в истории ДНР была освоена частота 2600 МГц.
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