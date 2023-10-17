Гербициды связали с ухудшением нейроповеденческих показателей у подростков

С повышением концентрации глифосата и 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты в моче подростков наблюдается ухудшение их нейропсихологических показателей — внимания и тормозной контроля, языка, памяти и обучения, пространственной обработки и социального восприятия.
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