Гербициды связали с ухудшением нейроповеденческих показателей у подростков

С повышением концентрации глифосата и 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты в моче подростков наблюдается ухудшение их нейропсихологических показателей — внимания и тормозной контроля, языка, памяти и обучения, пространственной обработки и социального восприятия.