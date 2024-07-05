Мирошник назвал причины роста гибели мирного населения в зоне СВО

Посол Министерства иностранных дел РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своей последней видеоконференции заявил, что число погибших мирных граждан от действий киевского режима растет, передает РИА Новости.
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