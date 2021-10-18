Медведчук заявил, что рассуждения Зеленского об его обмене говорят о падении Украины в моральную пропасть

Лидер украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук, задержанный по обвинению в госизмене, прокомментировал рассуждения президента страны Владимира Зеленского о возможном обмене задержанного политика на украинцев, отбывающих наказание в России.
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