Медведчук заявил, что рассуждения Зеленского об его обмене говорят о падении Украины в моральную пропасть

Лидер украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук, задержанный по обвинению в госизмене, прокомментировал рассуждения президента страны Владимира Зеленского о возможном обмене задержанного политика на украинцев, отбывающих наказание в России.