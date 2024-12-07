Оперативники нашли 20 кустов травы в квартире безработного в Бокситогорске Сотрудники полиции Ленобласти остановили прохожего, чтобы проверить его документы.
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Оперативники нашли 20 кустов травы в квартире безработного в Бокситогорске Сотрудники полиции Ленобласти остановили прохожего, чтобы проверить его документы.