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Мойка78.ру Новости СПб

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Оперативники нашли 20 кустов травы в квартире безработного в Бокситогорске   Сотрудники полиции Ленобласти остановили прохожего, чтобы проверить его документы.

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