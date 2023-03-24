Полицейские задержали в Северной Осетии подозреваемого в незаконной рубке деревьев в защитной лесополосе

В дежурную часть ОМВД России по Ардонскому району поступило сообщение от государственного лесного инспектора о том, что на территории Ардонского лесничества, расположенного на восточной окраине с.
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