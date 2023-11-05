ХАМАС: слова о ядерном ударе по Газе отражают терроризм Израиля против Палестины

Представитель палестинского движения ХАМАС Хазем Касем заявил, что слова израильского министра о возможности ядерного удара по сектору Газа отражают терроризм, практикуемый этим правительством и его лидерами против народа Палестины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии