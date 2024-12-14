Политика как он...
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Политика как она есть

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ABC News выплатит Трампу $15 млн

ABC News выплатит Трампу $15 млн

Согласно электронной базе суда Южного округа штата Флорида телеканал ABC News выплатит избранному президенту США Дональду Трампу $15 млн, чтобы в досудебном порядке урегулировать дело о защите чести и достоинства.

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