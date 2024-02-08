Интересно, познавательно, полезно прошла в гимназии Неделя предметов естественнонаучногоцикла. Мероприятия недели были направлены на воспитание экологически грамотного, социально-активного гражданина, ответственного за состояние окружающей среды, а также наразвитие у учащихся интереса к учебным предметам ´География´, ´Биология´, ´Химия´.
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