«Наша цель — уничтожить этот проект». Госдеп США готовит новую диверсию против России

Наши противники уже совершенно ничего не стесняются. Так, помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт (дистиллированный русофоб, американский посол во время Майдана 2014 года) заявил, что Вашингтон ставит своей целью прекращение проекта «Арктик СПГ-2», чтобы снизить доходы России от экспорта нефти и газа: Буквально на прошлой неделе мы ввели.