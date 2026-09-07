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Гендиректор «Балтики» — о дисквалификации Талалаева: «Был серьезный разговор. Думаю, все всё усвоили и поняли»

Гендиректор «Балтики» — о дисквалификации Талалаева: «Был серьезный разговор. Думаю, все всё усвоили и поняли»

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов рассказал о серьезном разговоре с главным тренером Андреем Талалаевым, который был дисквалифицирован на четыре матча РПЛ за оскорбительный жест.

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