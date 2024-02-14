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Вулканы на Марсе оказались похожими на земные вулканы

Вулканы на Марсе оказались похожими на земные вулканы

Группа планетологов во главе с Джозефом Михальски (Joseph R. Michalski) из Университета Гонконга опубликовала результаты исследований геологии региона Эридания и прилегающих к нему Земли Киммерии и Земли Сирен на Марсе.

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