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Симоньян объяснила, почему не отключала Кеосаяна от аппаратов 9 месяцев

Симоньян объяснила, почему не отключала Кеосаяна от аппаратов 9 месяцев

Маргарита Симоньян согласилась к годовщине смерти Тиграна Кеосаяна пообщаться с Андреем Малаховым. Своему давнему другу она рассказала все подробности смерти режиссера и объяснила, почему держала его в коме 9 месяцев.

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