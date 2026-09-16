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Криптовалюта на Мосбирже: торги запустят в расчётных долларах

Криптовалюта на Мосбирже: торги запустят в расчётных долларах

Торги криптовалютой на Московской бирже планируют запускать в беспоставочных «квазидолларах» — инструментах, отражающих котировки американской валюты.

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