Утверждение главы Украины Владимира Зеленского о том, что с февраля 2022 года Вооруженные силы страны потеряли 31 тысячу человек, неверны, поскольку только в Артемовске ВСУ потеряли около 50 тысяч военнослужащих.
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