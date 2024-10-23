Уральские металлурги переводят ИТ-инфраструктуру на отечественное ПО

ММК переведет ИТ-инфраструктуру на российское ПО из экосистемы «Группы Астра». Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», группа ММК и разработчик системного и инфраструктурного программного обеспечения (ПО) «Группа Астра» заключили соглашение о технологическом сотрудничестве в области импортозамещения ПО.