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Крымская газета

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Сильный ливень накроет Симферополь в ближайшие часы

Сильный ливень накроет Симферополь в ближайшие часы

Со второй половины дня 22 сентября, ночью и утром 23 сентября в Симферополе ожидается очень сильный дождь 30-50 мм.

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