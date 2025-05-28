Президент России и лидер Йемена провели официальные переговоры в Кремле

В Кремле сегодня прошла встреча Владимира Путина и лидера Йемена Рашада Мухаммеда аль-Алими. В стране, которая расположена на юге Аравийского полуострова, идет гражданская война, поэтому глава президентского совета рассчитывает на помощь Москвы в возвращении мира и безопасности.