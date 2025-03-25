Жителю Альметьевска вынесли приговор за незаконную перепродажу табачной продукции на 5,2 млн рублей

В Альметьевске суд вынес приговор 65-летнему местному жителю, признав его виновным в приобретении, хранении и транспортировке немаркированных товаров, которые подлежат обязательной маркировке акцизными марками, в особо крупном размере.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии