Митрофанов заявил, что стадион «Спартака» не может принять матчи сборной России

Генсек РФС Максим Митрофанов объяснил, почему сборная России не может играть на стадионе «Спартака». «Мы заключаем рекламные контракты для своего финансирования и берём обязательства перед спонсорами, в том числе в части предоставления им лож.
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