Inside day is expected on Monday E-mini S&P 500 Futures CME_MINI_DL:ES1! DanGramza The daily structure in the S&P 500 implies an inside day on Monday but with the current geopolitical tension and any possible solution could cause a rally or a break on Monday.
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