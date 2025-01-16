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Царьград

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Самолёт Москва-Новосибирск вернулся в Шереметьево из-за сообщения о бомбе

Самолёт Москва-Новосибирск вернулся в Шереметьево из-за сообщения о бомбе

Спецслужбы не нашли на борту взрывчатых веществ. Лжеминёр задержан.Воздушное судно Boeing 737-800 авиакомпании "Аэрофлот", следовавшее по маршруту Москва-Новосибирск, было вынуждено совершить экстренную посадку в аэропорту Шереметьево из-за сообщения о заложенной на борту бомбе.

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