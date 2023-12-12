Россиянам увеличат оплату сверхурочной работы благодаря сторожу из Кузбасса

В правительстве России одобрили расширение выплаты за сверхурочную работу Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила предложенные Минтрудом России поправки в Трудовой кодекс (ТК) о включении в оплату за сверхурочные работы компенсационных и стимулирующих выплат.
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