Россиянам увеличат оплату сверхурочной работы благодаря сторожу из Кузбасса

В правительстве России одобрили расширение выплаты за сверхурочную работу Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила предложенные Минтрудом России поправки в Трудовой кодекс (ТК) о включении в оплату за сверхурочные работы компенсационных и стимулирующих выплат.