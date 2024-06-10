Филиппо заявил, что партиям во Франции нужно объединиться в блок на выборах

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания. Эту информацию прокомментировал на своей странице в социальной сети X* (бывшая Twitter) лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
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