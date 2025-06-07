Поведение Украины в отношении передачи тел солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) показывает полный инфантилизм киевского режима, а украинский президент Владимир Зеленский пытается выглядеть "крутым парнем".
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