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Будни мужчин. Все что нам интересно

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Токаев предложил заморозить конфликт на Украине, Путин пообещал проинформировать

Токаев предложил заморозить конфликт на Украине, Путин пообещал проинформировать

Токаев предложил заморозить конфликт на Украине, Путин пообещал проинформировать 25 июля в Омске в ходе XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана состоялась встреча президентов РФ и РК – Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева – для обсуждения актуальных тем взаимодействия, сотрудничества и укрепления отношений двух стран.

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