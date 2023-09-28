Более 170 домов в Чехове приводят в соответствие с паспортами готовности к зиме

Госжилинспекция Подмосковья подвела итоги проверок фактической готовности к зиме домов региона, в Чехове и округе 173 дома находятся в работе УК под контролем Госжилинспекции, сообщила руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.
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