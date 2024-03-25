Есть ли опасный микропластик в питьевой воде

Правда ли в питьевой воде есть микропластик Недавно учёные из Колумбийского университета модифицировали метод обнаружения наночастиц пластика размером менее 1 микрометра и вывели алгоритм для определения семи видов полимерных материалов.
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