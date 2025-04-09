Армия России громит пехоту и технику врага, продолжая бои у Купянска. Воины-гвардейцы группировки войск «Запад» отразили ряд контратак техники и элитных штурмовиков ГУР минобороны Украины на купянском направлении в Харьковской области.
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