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Бойня у Купянска: Армия России громит пехоту и технику врага (ВИДЕО 18+)

Бойня у Купянска: Армия России громит пехоту и технику врага (ВИДЕО 18+)

Армия России громит пехоту и технику врага, продолжая бои у Купянска. Воины-гвардейцы группировки войск «Запад» отразили ряд контратак техники и элитных штурмовиков ГУР минобороны Украины на купянском направлении в Харьковской области.

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