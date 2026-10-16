Азербайджану не хватает своего газа и на внутреннее потребление, и на поставки в ЕС.
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Никак нельзя идти на это! Они дорого продают в Европу свой газ, а наш хотят получить подешевке!