Военный обозреватель объяснил, почему Россия не боится канала "Стамбул" / Россия не переживает из-за появления канала "Стамбул", поскольку ей есть чем встретить незваных гостей в Черноморском регионе, считает военный обозреватель Алексей Суконкин.