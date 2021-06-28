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Военный обозреватель объяснил, почему Россия не боится канала "Стамбул"

Военный обозреватель объяснил, почему Россия не боится канала "Стамбул"

Военный обозреватель объяснил, почему Россия не боится канала "Стамбул" / Россия не переживает из-за появления канала "Стамбул", поскольку ей есть чем встретить незваных гостей в Черноморском регионе, считает военный обозреватель Алексей Суконкин.

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