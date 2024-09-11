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Еще больше хорошей музыки: Большой театр и зал «Зарядье» начали сотрудничество

Еще больше хорошей музыки: Большой театр и зал «Зарядье» начали сотрудничество

Генеральный директор Большого театра России, художественный руководитель — директор Мариинского театра Валерий Гергиев — и генеральный директор Московского концертного зала (МКЗ) «Зарядье» Иван Рудин подписали соглашение о сотрудничестве.

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