Еще больше хорошей музыки: Большой театр и зал «Зарядье» начали сотрудничество

Генеральный директор Большого театра России, художественный руководитель — директор Мариинского театра Валерий Гергиев — и генеральный директор Московского концертного зала (МКЗ) «Зарядье» Иван Рудин подписали соглашение о сотрудничестве.
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