© Global Look PressПевцы Haddaway, Dr. Alban и фронтмен немецкого поп-трио Mr. President LayZee не выступят на концерте «90's Disco Show» в Латвии, поскольку им запретили въезд в страну.
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