Сотрудники ГУ МВД России по Новосибирской области приняли участие в торжественном митинге, посвященном отданию воинских почестей

В преддверии 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 6 мая, на территории соединения специального назначения Центрального военного округа, состоялся торжественный митинг и мероприятия, организованные в рамках отдания воинских почестей военнослужащим войсковой части, погибшим при исполнении воинского долга, поддержке военнослужащих и членов их семей.
Происшествия11 подписчиков
Популярные статьи
- Следствием установлен еще один украинский командир, отдававший приказы об обстрелах гражданского населения ДНР
- В Ленинградской области торжественно открыт музей «Штаб Дороги жизни» в деревне Коккорево
- Следствием установлен еще один командир подразделения Вооруженных сил Украины, отдававший приказы об обстрелах гражданского населения ДНР
Свежие комментарии