Сотрудники ГУ МВД России по Новосибирской области приняли участие в торжественном митинге, посвященном отданию воинских почестей

В преддверии 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 6 мая, на территории соединения специального назначения Центрального военного округа, состоялся торжественный митинг и мероприятия, организованные в рамках отдания воинских почестей военнослужащим войсковой части, погибшим при исполнении воинского долга, поддержке военнослужащих и членов их семей.