Работа парламентской комиссии по расследованию актов насилия, имевших место 17 октября 2026 года, была приостановлена, не успев начаться, 23 октября пишет французская газета Sud Ouest.
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