Записки «Зрадника державы»

Ян Таксюр 16 сентября 2024 г. ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ Если свести к одной простой мысли тот лживый ручеёк, который истекает из уст моего прокурора, то можно сказать кратко: по мнению представителей украинского правосудия, я подрывал основы украинской державы.