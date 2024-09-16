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Русский Днепропетровск

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Записки «Зрадника державы»

Ян Таксюр 16 сентября 2024 г.   ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ Если свести к одной простой мысли тот лживый ручеёк, который истекает из уст моего прокурора, то можно сказать кратко: по мнению представителей украинского правосудия, я подрывал основы украинской державы.

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