Суд обязал мэрию Иванова признать аварийными 65 многоквартирных домов города

Бездействие чиновников признано незаконным.Победой прокуратуры завершился судебный процесс, в котором надзорный орган требовал решить вопрос с исключенными из программы капремонта 65 многоквартирными домами в Иванове.
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