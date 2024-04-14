Fallout 76 установила новый рекорд игроков онлайн в Steam Fallout 76 установила рекорд о...

Fallout 76 установила новый рекорд игроков онлайн в SteamFallout 76 установила рекорд одновременных игроков онлайн в Steam благодаря успеху сериалу Amazon с Эллой Пернелл, Аароном Мотеном и Уолтоном Гоггинсом: общее количество одновременных пользователей игры Bethesda составило 39 455 человек, что почти на 7… источник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)