Fallout 76 установила новый рекорд игроков онлайн в Steam Fallout 76 установила рекорд о...

Fallout 76 установила новый рекорд игроков онлайн в SteamFallout 76 установила рекорд одновременных игроков онлайн в Steam благодаря успеху сериалу Amazon с Эллой Пернелл, Аароном Мотеном и Уолтоном Гоггинсом: общее количество одновременных пользователей игры Bethesda составило 39 455 человек, что почти на 7… источник.