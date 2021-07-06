На Украине рассказали о цели Запада уничтожить славянские народы

ИЗВЕСТИЯ izПолитикаНа Украине рассказали о цели Запада уничтожить славянские народыЦель Запада — «постепенно уничтожить» славянские народы, в том числе Украину, объявив им гибридную войну.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир Бурлаков"Цель Запада — постепенно уничтожить славянские народы, в том числе Украину, объявив им гибридную войну", слова депутата Верховной Рады И. Кивы, внука Героя Советского Союза, после семи лет госпереворота в стране. Запад ,особенно США эту идею воплощают с сороковых годов, когда, после войны целые дивизии гитлеровского Вермахта с оружием были под охранной оккупационных войск Англии и США . Кроме того, сотни тысяч фашистских преступников и националистов на руках которых кровь миллионов мирных граждан были депортированы в США, Канаду и страны Латинской Америки. Спасали этих стервятников с одной целью - использовать их как пушечное мясо в борьбе с социализмом и славянами, составляющих ядро стран социалистической системы. Из этих мразей создавались террористические группировки, шпионские сети в славянских странах. В результате их деятельности им удалось разрушить ядро славянского мира - Советский Союз. Теперь на очереди развал его "осколков" - на Украине, после госпереворота 2014 года, разрушения активизировались!Владимир ЯкубенкоСлава тебе, Господи, - начали продирать глаза, когда под жопой запекло.Комментировать
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