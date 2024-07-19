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Тема передачи немецких ракет Taurus Украине заморожена

Тема передачи немецких ракет Taurus Украине заморожена

На повестке обсуждения в бундестаге больше не стоит вопрос снабжения Украины ракетами Taurus. Этой новостью с «Известиями» поделился Герольд Оттен, член комитета по обороне немецкого федерального собрания.

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